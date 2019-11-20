馮驊：票站受阻逾個半鐘 選區投票押後12．1

林鄭：一直希望選舉 主導不在政府

特首林鄭月娥昨日在行會前會見傳媒時表示，政府一直希望舉辦選舉，但主導權不在特區政府，「譬如我說只要是沒有暴力、威嚇發生，我們當然希望辦這場選舉，但製造暴力和製造威嚇的人不是特區政府」。她重申每日都會評估，強烈呼籲所有人必須停止所有暴力、威嚇行為，亦必須停止再堵塞主要幹道或破壞公共交通設施。

馮：押後投票是逐個選區考慮

馮驊昨日視察禮頓山模擬票站後會見傳媒，區選涉及452個議席，他稱選管會權力只針對押後個別選區投票日，故要逐個考慮，強調理據必須非常客觀、充分及顯而易見。除非有足夠證據，否則不會輕率決定；至於押後整場選舉，則只能由特首作決定。他表示，一旦押後選舉，有機制運票箱往收集中心，該處有人監管，亦設閉路電視。

政制及內地事務局長聶德權日前稱，區選如期舉行條件之一是不再堵塞道路。馮驊表示，為保持中立，票站職員一般不在自己本區工作，若個別職員未能到達票站，縱有其他人可以代替，但形容今次各區都有候選人競逐，「人手拉到好盡」。至於有民主派人士呼籲市民提早投票，馮驊稱或會導致「排長龍」，呼籲市民忍耐。

稱警駐票站一貫安排 籲市民克制忍讓

此外，政府將於投票日派駐警員、民安隊及外聘保安維持秩序；被問到現時社會對警隊信任度低，派駐警員會否憂慮反而出現衝突，馮驊稱警員在票站是一貫安排，多是「後備」性質，若無此安排都會有相應問題，冀市民在票站以投票為主，盡量克制、忍讓。

評估風險4票站改地址

馮驊亦表示，基於風險評估考慮，有4個票站需要更改地址，分別為薄扶林沙宣道會堂、紅磡香港專上學院、大埔的香港教育大學賽馬會小學及沙田中大富爾敦樓，選舉事務處會再寄出新投票通知卡予受影響選民，通知他們有關改動。政府在警署及懲教院分別設3個及20個專用投票站，馮驊稱，受羈押選民會獲適當編配往專用投票站投票。

明報記者

（區選前哨戰）

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