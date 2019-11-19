油廠工九成燒傷 17日後不治

子沒提痛楚稱「唔會死」 母：不敢面前哭

勞工處回覆稱，得知意外當日已即時派員到意外現場調查，向僱主發出的「暫時停工通知書」仍然生效，現時調查工作繼續。

24歲死者翁繼猛為家中次子，約年半前經朋友介紹，加入生物柴油公司從事維修工作。翁爸說繼猛雖性格內向，平日不會向家人交代工作上的事，但人緣好且刻苦耐勞，翁爸一直把兒子的努力看在眼內，「每朝6時出門口，做12個鐘先返。有時要輪夜更，就第二朝先返」。

意外後，醫生判斷繼猛全身七成半皮膚燒傷，「佢得24歲，醫生話咁後生點都會救佢」。急救及包紮後，繼猛被轉送威爾斯醫院，醫生其後確認全身九成皮膚燒傷着家人做好心理準備，當時仍然清醒的繼猛，託朋友對媽媽說：「阿媽，對唔住。」

翁爸翁媽每天24小時留守醫院照顧繼猛，大哥亦辭去工作，每日在牀邊握着二弟的手為他打氣。翁媽說，繼猛孝順，為了不讓家人擔心，從沒在他們面前提過痛楚，甚至主動鼓勵父母：「你哋加油，我唔會死，我要返屋企。」「見到佢咁，我都唔敢喊，但個心好似被刀割咁。」說畢，翁媽泣不成聲。雖然僱主曾發放20萬元慰問金的支票，但入帳時卻「彈票」，ASB回覆稱疑因轉帳銀碼較大，銀行核對嚴謹而「彈票」，昨早已立即轉帳予家屬。

需負擔40萬土葬費 母不想子再被燒

翁爸翁媽已退休，而兒子的殮葬費需約40萬元，為他們一家帶來負擔，但翁媽仍堅持要為兒子安排土葬，「佢已經九成燒傷，我唔想他再被燒……」協助他們工業傷亡權益會呼籲有心人支援翁家：遺屬（母親）WONG HIU KWAN，銀行帳戶：019-600-1-039245-5（中銀）。