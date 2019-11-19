新西區選 9立會議員出戰 上屆尹兆堅僅敗：今屆變數多 周浩鼎險勝：選情嚴峻

明報記者 何宛兒

7人競逐連任 2人上屆落敗再戰

周浩鼎在2015年區選以244票險勝「傘兵」王進洋，經歷巨大政治風波後，再遇同一對手，周形容選情嚴峻和有風險，但仍會無畏無懼。他分析，民主派今次透過政治浪潮鼓動市民，雖然他對自己及團隊過去4年地區實績有信心，包括區內增設升降機等，但面對「反對派大量鼓動他們的政治票」，選情仍非常嚴峻。

對於示威暴力升級會否令到民情反彈，周說難以判定是否對他有利，因過去數月暴力不斷升級，但民意未有反彈。周表示，民建聯支持者一向鮮明反暴力，稱最擔心是支持者憂慮投票支持他會被「私了」，令其基本盤不能全出。他又謂，不掌握當區選民增長情况，故難評估新增選民對他的影響。

近日示威趨激 鄺俊宇：不覺風向轉

同樣循超區界別進入立法會的民主黨鄺俊宇再在元朗北朗爭取連任，他說面對「建制派配票機器」，他有信心港人會與建制派周旋到底。面對近日的示威活動趨於激烈，鄺說在區內暫未感到「風向轉」，市民都明白區選是表態機會，投票意向十分清晰。他強調會力守區議會，而區會議席亦對立法會議席有「連環船」效應。

尹兆堅自2003年起任石蔭區議員，至上屆區選以54票之差敗於民建聯李世隆，他今屆在老巢「復仇」。尹兆堅表示未能估計選情、變數太多，他說過去多屆其得票都在3000票左右，建制派對手則長期得千多票，但上屆該區突然不尋常地多了逾千選民，並揭發出「種票」個案，儘管如此，上屆對手仍是「贏得險」。

尹說該區30歲以下年輕選民有增長，舉例25至30歲選民增長有數百人，但不是有明顯優勢，而中老年選民亦穩步增長，「建制派也不是翹起手什麼都不做」。另外，其選區是全港十大老邨，教育程度和收入較低，在民意上或對反修例風波不太正面。

麥美娟：選民沒免恐懼環境支持

工聯會麥美娟1994年起擔任區議員，至今從未落敗，上屆在葵青偉盈自動當選，今屆遇上公民黨冼豪輝挑戰。麥表示今次是「難仗」，更是多年參選經驗之中最困難的挑戰，因「沒有公平機會做選舉工程」，擔心同事安全，選民亦沒有「免於恐懼的環境」支持她。她又說，政治議題在每一區都佔很大比例，偉盈選區是中產區，但「無理由因此就不做嘢」。

上述各區其他候選人見表。

（區選前哨戰）

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