廣告支撐營運 WiFinnity全港4700熱點 免費Wi-Fi初企 單月用戶破90萬

廣告代理商變初創企業

Databoomb Labs Ltd.行政總裁馬智洪表示，他曾從事廣告銷售工作10多年。不論是收費報章、免費報章、雜誌的廣告，還是戶外廣告、網上廣告，他都銷售過。幾年前，本地流動通訊網絡商紛紛取消無限上網的月費計劃；或者大幅加價，加入限速條款等，令他覺得，港人對於在公眾地方以Wi-Fi免費上網應該有很大需求，或許可以用廣告收入來補貼。

2016年他發現一間公司正提供這種服務，Wi-Fi熱點接近2000個，只是未有任何廣告收入。最初他利用公餘時間替該公司找廣告商，居然也接到數十萬元廣告。有見生意具潛力，他便辭掉工作，全職當那間公司的免費Wi-Fi上網服務的廣告代理商。

到2016年底，該公司沒有再向電訊商支付寬頻費用，負責人更已失蹤。最令他頭痛的是，那時他剛代表那間公司與一些品牌簽下廣告合約，數額以百萬元計。由於品牌已經付錢，而他則是合約經手人，為了保護自己在廣告行內的信譽，馬智洪自掏腰包幾乎用盡積蓄，自行向電訊商支付寬頻費用，令免費Wi-Fi上網服務重開，那些品牌的廣告順利在其中出現。這樣支撐了幾近一年，他才完全撇清與那間公司的關係，而有關Wi-Fi上網服務亦告終止。

去年6月，馬智洪得到4個朋友支持，合作成立Databoomb。同年9月，該公司開始以WiFinnity為品牌，重新推出免費Wi-Fi上網服務。馬表示，公司或電訊商上門代合作商戶安裝Wi-Fi熱點，公司向電訊商支付寬頻費用，電訊商則負責維修保養，任何人都可以在商戶或機構範圍內透過Wi-Fi免費上網。服務中的廣告收入全數歸WiFinnity，毋須與商戶或機構分帳。

樂見人流增 商戶不分帳

馬智洪說，一般商戶或機構提供Wi-Fi上網服務，目的是方便顧客而非增加收入，有第三方願意承擔支出，商戶都樂觀其成。因此，WiFinnity推出約一年，已在全港安裝約4700個熱點，覆蓋各大小食肆、酒樓、商場、專上院校（IVE和3間大學）、電影院、旅行社、診所、髮型屋，以至自動售賣機及馬會投注站。該公司累積投資已超過1000萬元。至於每月用戶人數（Unique Users），到今年2月已超過50萬，6月起超過80萬，10月更超過91萬人。

毋須密碼 看完廣告即可連線

馬智洪認為，要吸引人用，其中一個關鍵是要方便。WiFinnity用戶毋須安裝任何程式，毋須密碼亦毋須消費；只要在手機等裝置開啟Wi-Fi功能，偵測及連接到WiFinnity的熱點便會自動載入WiFinnity頁面，用戶按指示瀏覽4頁廣告，就可以免費使用20分鐘。20分鐘屆滿時，如用戶希望繼續上網，須再看4頁廣告，即可免費使用多20分鐘，餘此類推。

馬智洪表示會盡量安排4頁不同廣告商的廣告，以避免用戶看厭。除了一般靜態廣告頁，偶然亦會有些Animated GIF或很短的視頻，或者簡短的問卷調查。他透露，WiFinnity自去年9月推出直至今年5月，廣告收入每月都有增長。加上該公司同時承接商戶網絡工程，按照當時趨勢估計，今年內本可達到收支平衡。不過自6月開始，由於大規模社會運動，令WiFinnity的廣告收入在近幾個月累積回跌了幾成。

馬智洪表示，過渡期內為中小企商會的會員提供「賣大包」套餐，以稍為彌補廣告減少。另一方面，WiFinnity的每月用戶仍然相當多，只是8月和9月曾小幅回落，但10月的反彈已經抵消之前的跌幅有餘，還創下超過91萬人的新高。由於用戶仍然增長，而廣告量則有所減少，過渡期內公司會向繼續落廣告的長期客戶額外贈送曝光次數，作為優惠。

明報記者 薛偉傑