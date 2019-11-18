社聯任二房東：社會房屋新盤源

黃健偉表示，社聯將會以二房東的身分，協助參與房協「出租計劃」希望將單位交託予社聯物色租客的業主出租其單位，運作形式與現時社聯的「社會房屋」類似。

他說，過去兩年有不少良心業主聯絡過社聯，表示願意提供單位做「社會房屋」；兩年來收到約130個單位，成功個案卻不多，只有個位數字。他解釋，不少單位位處舊樓，部分結構及狀况欠佳，「試過有同事上去睇樓時，業主先派頭盔畀同事，稱擔心石屎倒塌」；亦試過有例子是業權不清，部分個案是業主對租金或出租年期，未能與社聯有共識，因此最終成功配對租客的個案不多。

料資助房屋狀况佳業權清晰

黃健偉認為，參與房協「出租計劃」的未補價資助房屋，狀况一般較良好，而且業權清晰，對社聯的「社會房屋」計劃而言，可開拓一個新盤源，對推動社會房屋起正面作用。