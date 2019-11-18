房協未補價單位放租 今起申請 料最快明年2月首批租賃成交

下月9日租戶申請 明年1月抽籤

房協去年9月首次推出「出租計劃」，當時只准業主「分租」單位而不能整個出租，結果反應冷淡。房委會及房協今年7月通過改良計劃，准許業主可出租整個單位，為免過度分間單位，業主最多只可租予不多於兩個租戶。楊嘉康表示，經改良的「出租計劃」，除房協轄下約1.4萬個未補價單位外，房委會轄下約34萬個未補價的居屋及租置單位亦可參與，今日起接受合資格業主申請，不設限期。

至於租戶方面，輪候公屋滿3年的一般家庭及長者單身、輪候滿6年的非長者單身申請者，或經指定NGO轉介下，便合資格申請計劃，申請期訂於下月9日至20日，不設名額。房協於明年1月中抽籤，訂定租客的先後次序，並於明年2月中向成功申請的業主及租戶，發出相關證書，之後業主及租戶可自行配對，即最快明年2月有首宗成功租賃個案。他稱，會視乎租客申請反應，再決定是否加推。

去年已申請計劃的13名業主及53名租客，楊稱會以便民為主，房協將核對其資格，若仍符合申請條件，會向他們發出新證書，毋須再次申請。

網上配對平台明年初推出

楊嘉康稱，新計劃下業主可循3個途徑放租，業主及租戶除可透過物業代理作配對外，房協今次亦新設立「網上資訊平台」，成功申請的業主及租戶將獲一個登入戶口及密碼，業主可在平台上載單位資料及圖片，如地區、屋苑、面積、租金等；租客亦可按其要求，如負擔能力、單位面積等，搜尋是否有合適單位放租，「希望透過平台，令雙方有機會接觸到對方，促成他們開始討論」。他預料平台明年初推出，資料不會向外開放。

房協亦邀請「香港社會服務聯會」合作，社聯將以二房東身分協助業主租出單位，業主不能要求指定租客或租金水平，由社聯負責所有行政工作（見另稿）。

楊嘉康稱，業主及租戶需使用標準租約，租約為期兩年，若租戶租住期間獲編配公屋，可以有兩個月通知期隨時終止合約。他稱，房協並未訂立計劃目標，希望藉計劃善用房屋，「做得幾多得幾多，每一個單位都是幫助多一個家庭」，並會在約1年後再檢討計劃。

明報記者 黃俊鋒