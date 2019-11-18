海怡選民疑遭種票 收件人普通話拼音

一戶為一手業主 一戶遷入時未見

居住海怡半島的選民吳先生向本報表示，他多年前購入單位並出租，自己於5年前遷入，在2016、2018年兩場立法會選舉及今年區選，他均收到非住戶的投票通知書，姓名為普通話拼音，家人稱以往租客無類似姓名。他說，之前社會氣氛未似現時繃緊，故只覺奇怪，「若我5年前搬入就有此人，會認為是舊租客或上手業主，但我遷入最初2至3年，都只得我與太太的選民登記」。而最近兩次選舉都出現有關信件，除憂慮構成不公，亦擔心地址被用作其他用途。他已電郵選舉事務處，暫未獲正式回應。

另一海怡半島業主羅太稱，上周五收到有關選舉通函，收件人並非家中住戶。羅太稱自己為單位一手業主，遷入單位已10多年，故相信不會是舊租客。她不希望自己單位被用以種票。

林浩波認為，事件涉利用居民地址種票，他稱當區每票都十分關鍵，2011年區選勝負僅差12票，「一票也不能少」，他會蒐集個案後向選舉事務處投訴。同區另一候選人為新民黨陳家珮。

劏房戶收5信 區議員：或上手或派錯信

本報另接獲投訴，與胞妹居於荃灣劏房約一年半的賴先生，上周收到5封投票通知書，惟收信人並非他或家人，亦不屬劏房其他住戶或業主；他稱5封收信人名字均不一樣，非華人名字。賴先生稱，劏房另一單位住了一家四口，並稱無法查閱選民登記冊，憂慮涉種票。賴先生擔心選舉事務處會棄置有問題的信件。

當區候選人、荃民議政劉肇軒表示，根據選民登記冊，有關單位應劏了兩戶，除一戶姓賴外，另一戶有4個非華人姓氏的選民登記。他稱不會即時下種票定論，但留意到區內「一屋多姓」、過多選民登記的異常情况，會將可疑個案上報選管會。另一候選人、現任區議員羅少傑料或因上手住戶未改地址，或「唐樓」層數有不同，令郵差放錯信箱，並稱希望相關住戶盡快上報。

選舉處籲盡快提供資料

選舉事務處表示，若市民收到非住戶的選舉文件，應盡快聯絡處方提供資料，若處方收到退回的文件或查詢，會聯絡有關選民，確認他們提供的資料是否正確，若未能聯絡便會按法例納入查訊程序，如選民未能回應或更新登記住址，姓名會在下周期發表的選民登記冊中剔除。

（區選前哨戰）