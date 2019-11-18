屯門候選人街站遭擲汽油彈 北區候選者被兩煞打傷頭

【明報專訊】區議會選舉下周日（24日）舉行，民建聯悅湖選區候選人張恒輝和同區候選人官東榮昨傍晚在屯門擺街站時，有人向街站方向投擲汽油彈，汽油彈掉在二人的街站中間，無人受傷。北區鳳翠的獨立候選人蔣旻正昨發表聲明稱，前晚在上水翠麗花園進行選舉工程期間遇襲受傷，兩名兇徒戴口罩伏擊他及街站女義工，蔣被襲擊倒地，遭拳打腳踢至頭部受傷。
落在兩人街站間 民建聯候選人：不知擲誰
民建聯昨晚發聲明「強烈譴責暴徒以汽油彈襲擊候選人」，稱該黨候選人張恒輝在屯門擺街站時，有黑衣人突然出現，向張及另一名候選人的街站方向投擲汽油彈。張恒輝向本報表示，擺街站與街坊聊天時，突然見到有一團火光落在地上，「睇電視咁耐，我估計應該是汽油彈」。他說及後在天橋發現另外兩個汽油彈，一個已爆炸，一個未爆「但樽口噴緊火」。張說，不清楚黑衣人目標是誰，「汽油彈落地的地點，是較接近另一候選人」。張說為了義工和街坊安危，提早結束街站。
此外，蔣旻正遭人伏擊，他在聲明表示，兇徒施襲後警告蔣旻正「選到就打╳死你」，其後乘黑色私家車離去。他稱已就案件報警，在北區醫院接受進一步檢查後出院。
民主動力推薦397人
另一方面，民主動力昨公布397人推薦名單，多名民主派候選人昨以「五大訴求，一起公投」為主題合照。公民黨黨魁楊岳橋冀市民如同公投，「這一票不止投人，亦是投議題」，藉選票以清晰聲音告訴全世界及港府，五大訴求不能拖延。民主黨主席胡志偉形容，區選是市民藉投票權表達對政局看法，包括是否滿意政府管治等，籲市民運用投票權。民主動力呼籲市民當日盡早、踴躍投票。
非政府組織「Fight for Freedom, Stand with Hong Kong」及「香港故事」亦聯合安排小組觀察區選，該選舉監察小組成員包括英國上議院議員David Alton等人，他們將於23至25日來港觀察選舉，並檢視民主、人權及法治現况。
張建宗：竭力保選舉公正安全舉行
政務司長張建宗昨發表網誌，提及近日暴力事件持續發生，政府籌備選舉工作時面臨前所未有挑戰，但強調會竭盡所能，令選舉在公平、公正、公開、安全及誠實環境下順利舉行。他說，有候選人於競選活動期間遇襲，團隊及支持者受威嚇等，政府予以強烈譴責，他強調干犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》最高刑罰為監禁7年及罰款50萬元。
蔣旻正對手為廖興洪。悅湖選區另一候選人為民協黃虹銘。
明報記者
（區選前哨戰）
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