屯門候選人街站遭擲汽油彈 北區候選者被兩煞打傷頭

落在兩人街站間 民建聯候選人：不知擲誰

民建聯昨晚發聲明「強烈譴責暴徒以汽油彈襲擊候選人」，稱該黨候選人張恒輝在屯門擺街站時，有黑衣人突然出現，向張及另一名候選人的街站方向投擲汽油彈。張恒輝向本報表示，擺街站與街坊聊天時，突然見到有一團火光落在地上，「睇電視咁耐，我估計應該是汽油彈」。他說及後在天橋發現另外兩個汽油彈，一個已爆炸，一個未爆「但樽口噴緊火」。張說，不清楚黑衣人目標是誰，「汽油彈落地的地點，是較接近另一候選人」。張說為了義工和街坊安危，提早結束街站。

此外，蔣旻正遭人伏擊，他在聲明表示，兇徒施襲後警告蔣旻正「選到就打╳死你」，其後乘黑色私家車離去。他稱已就案件報警，在北區醫院接受進一步檢查後出院。

民主動力推薦397人

另一方面，民主動力昨公布397人推薦名單，多名民主派候選人昨以「五大訴求，一起公投」為主題合照。公民黨黨魁楊岳橋冀市民如同公投，「這一票不止投人，亦是投議題」，藉選票以清晰聲音告訴全世界及港府，五大訴求不能拖延。民主黨主席胡志偉形容，區選是市民藉投票權表達對政局看法，包括是否滿意政府管治等，籲市民運用投票權。民主動力呼籲市民當日盡早、踴躍投票。

非政府組織「Fight for Freedom, Stand with Hong Kong」及「香港故事」亦聯合安排小組觀察區選，該選舉監察小組成員包括英國上議院議員David Alton等人，他們將於23至25日來港觀察選舉，並檢視民主、人權及法治現况。

張建宗：竭力保選舉公正安全舉行

政務司長張建宗昨發表網誌，提及近日暴力事件持續發生，政府籌備選舉工作時面臨前所未有挑戰，但強調會竭盡所能，令選舉在公平、公正、公開、安全及誠實環境下順利舉行。他說，有候選人於競選活動期間遇襲，團隊及支持者受威嚇等，政府予以強烈譴責，他強調干犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》最高刑罰為監禁7年及罰款50萬元。

蔣旻正對手為廖興洪。悅湖選區另一候選人為民協黃虹銘。

明報記者

（區選前哨戰）

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