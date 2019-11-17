同志遊行變集會 《禁蒙面法》下人數減

較去年減半 岑子杰稱社會氣氛影響

愛丁堡廣場昨午彩虹旗飄揚，但參與人數不如往年。岑子杰說過往很多外國人會特意來港遊行，但在今年社會氣氛下，明顯少了外國參與者。遊行取消，傳統節目「彩虹洗禮（Rainbow Shower）」仍繼續，參加者興奮地鑽入彩虹旗下，大叫「光復香港 時代革命」，並持彩虹旗繞紅棉路婚姻登記處走一圈，盼同志能走進登記處結婚。

集會者Prima說過往同志遊行開心、安全地舉行，今年警察拒批不反對通知書，故戴頭盔及口罩示威。Prima稱遊行者未必有心理準備「出櫃」，會戴口罩保護自己。在《禁蒙面法》實施後，集會不能戴口罩，她認為對同志群體造成大傷害，「希望對政府說，任何人都有權匿名出席遊行集會！」

打算連續第二年來港參加同志遊行的32歲台灣同志Will表示，今年提早一個月訂機票，詎料遊行取消，有點失望。Will稱有留意反修例運動，形容香港人的處境就似同志，「都是退無可退了，才迫不得已要現身」，並為港人打氣，「一定要繼續出來，為人權努力！」

出席集會的平機會主席朱敏健說，會就同志平權及反性傾向歧視條例的立法踏出第一步，短期內就比較小爭議的項目，如受教育、享用公共設施及就業3項議題，以內部資源草擬法律條文；草擬過後，平機會會找持相反意見的持份者磋商，撰寫報告再提交政府。他又稱，發現哪一些條文能進一步推行，就會先做。

岑子杰是沙田瀝源區選候選人，另一候選人為公民力量黃宇瀚。