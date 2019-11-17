警截兩疑人 遇反抗轟3槍 一人中彈傷 警：開槍合法合理

疑偷車牌 兩男有多次案底

兩名疑犯分別43歲及27歲，均持有香港身分證，涉車輛盜竊、拒捕、襲警及瘋狂駕駛被捕。據悉，二人有多次案底，曾干犯打劫、傷人、危險駕駛、高空擲物等罪行。新界南總區重案組第三隊總督察陳志昌強調，探員在執法過程開槍，完全符合警隊使用武器的指引，是合法合情合理，認為探員「表現得非常英勇」。

青衣分區特遣隊的便衣警員昨凌晨在葵涌葵德街採取反爆竊行動，其間見到一輛白色私家車逆線駛入葵德街，並在一輛黑色私家車旁停下，車上兩名男子下車偷車牌，探員遂上前表明身分及拘捕。兩男子反抗，並取出螺絲批及士巴拿襲擊探員，探員成功制服43歲男子，另一名27歲男子上車，將私家車駛開並前後高速移動，險撞到探員。

曾3次駕車欲撞向探員

私家車繼續向前駛，惟前方有車堵塞，男子將私家車掉頭，其間一名探員持槍追上，私家車圖衝向探員，探員隨即舉槍指着男子並大聲警告，但男子無理會。

陳志昌稱，探員在生命受威脅及警告無效下開了第一槍，惟私家車仍未停下，繼續衝向探員，探員開第二槍；私家車掉頭扭軚剷上行人路，撞到鐵欄停下；探員追上去，再次發出警告，男子扭軚圖撞向探員，探員開第三槍並將他拘捕。

私家車車頭擋風玻璃及司機位車窗均有彈孔，司機位旁染有血漬。警方在涉事白色私家車內搜獲兩把約長兩呎的開山刀、一支高爾夫球棍、小量懷疑毒品、懷疑吸毒工具、一批爆竊工具，以及兩個不屬於私家車的車牌，經調查後警方相信私家車掛假牌，並涉及前晚一宗在大埔的車輛盜竊案；檢獲的兩個車牌，一個是屬於現場一輛黑色私家車，另一個涉及上周二上水新界喇沙中學外一宗偷車案。

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