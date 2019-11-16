6旅社團費綑綁保險 消委倡旅監局跟進

4間稱自備可退款 東瀛遊仍須買

消委會今年6至10月以日本大阪、北京5天團及潮汕3天團為查詢目標，發現6間旅社要求顧客報團時須一併購買指定保險，當中4間稱若有自購全年/綜合旅保可獲豁免，但要先付費後再出示相關證明才可退款。不過，東瀛遊的大阪團，即使顧客本身已買旅保，亦要額外買旅行社要求的旅保，以一個今年10月出發、團費為7878元（連稅）的大阪5天團為例，保費約275元，達團費約3.5%。

6間涉事旅社中，「綑綁」金額最高的保費是縱橫遊大阪5天團，達298元；而大航假期的北京5天團團費（連稅）為1774元，保費相當於團費12.6%，所佔比例最高。其次是領華旅行社的北京5天團，保費為198元，達團費約一成。

最貴佔團費13% 兩間只網上報團綑綁

另外，消委會派員到新華旅遊及星晨旅遊，在門市報團未被要求買指定保險，但經網站報團則綑綁購買，消委會以顧客身分致電星晨，職員稱經網上報團須一併購買旅保；新華則稱顧客若自購全年旅保可獲退款，但要3日內到店出示保單。

消委員向涉事6旅社查詢回應，大航、星晨及領華旅行社稱沒補充；東瀛遊稱僅日本團需買指定保險，因保單是專為日本而設的地震保障。縱橫遊及新華旅遊則稱顧客自購旅保可獲豁免。

香港旅遊業議會表示，本港對旅社銷售旅保無特定指引，認為旅社不應將旅保綑綁團費，但這是商業決定。消委會總幹事黃鳳嫺批評這種銷售手法剝奪顧客選擇權，她說7年前消委會曾做同類調查，結果相若，對業界多年無改善感失望，要求政府加強監管。

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