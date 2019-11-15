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港聞
2019年11月15日星期五
港聞二
學民仔深耕社區戰區選 盼補盲點 走出學運回音壁 明白先解民生才能講理念
「偏向建制」年輕候選人 倡設青年局
助患者家屬社福機構 房協提供認知障礙培訓
野戰迷被殺案 法醫：頭頸傷勢致死
中年婦倒斃牛頭角單位 警指有可疑列謀殺
毆退休漢稱「練拳」 七旬翁誤殺囚5年
「撤例只是還原 過程損害點計？」 練乙錚倡尋海牙法庭仲裁3訴求
歷任特首皆失敗 指換人無助解決問題
修例削外資信心 難保港府沒下次
漫畫
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【Emily】憶掌學生會時 梁美芬「好激但唔用暴力」
【Emily】宣傳單張講地區工作 新民黨候選人：街坊跌倒助叫白車
【Emily】毅行者取消 常客蔡東豪照行百公里
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【明報專訊】（請看附圖）（尊子休假，黃照達代筆）
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學民仔深耕社區戰區選 盼補盲點 走出學運回音壁 明白先解民生才能講理念
「偏向建制」年輕候選人 倡設青年局
助患者家屬社福機構 房協提供認知障礙培訓
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