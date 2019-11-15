修例削外資信心 難保港府沒下次

有別2014年佔領運動，練乙錚說當時由抗爭者主導，今次由政府先提出修例，是從政府政策的結構上作出改變，因而影響外資對香港的期望和觀感，繼而重新分配資產。「政府先提出改變法例，給人覺得一國兩制不可靠、法律可以（隨便）改、暴力鎮壓無底線等，投資者不一定沒有信心，但信心會削弱，應投資幾多在香港？公司總部應不應該設在香港？就算政府認錯，投資者都有個問號，不能保證政府會不會有下次。」

「紅水滾紅魚」增風險 非中央所盼

練乙錚相信，香港經濟不會完全衰退，但增長放緩難以避免，問到政府可否從整體經濟結構入手，減少港人要承受的後果，一向主張自由經濟理論的練乙錚說，在「給定」（即預先規定為標準或目標）的任何一個經濟環境，政府少作為，經濟增長便會是相對於「給定」的環境裏最快的，「要提高經濟增長，改善營商環境，例如政府自己遵守法律、言而有信不說謊話，就是最好的」。

假如大量外資撤出香港，為了穩定經濟，練乙錚估計內地政府會進一步增加在港的紅色資本，結果造成「紅水滾紅魚」，但他不相信是中央所希望的，「甚至港資都走，（香港）與其他內地城市一樣，是中國不想的，加上投資在香港的風險增加，紅色資本都不會很鍾意香港」。