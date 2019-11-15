歷任特首皆失敗 指換人無助解決問題

管治威信未全失 可剷走3部長

他說，2005年董建華下台時，香港人已學懂，換人不會帶來改變。「4個特首，邊個唔『香』（意指失敗）？」練乙錚形容歷任特首由董建華、曾蔭權、梁振英以至現任的林鄭月娥都是社會精英，有經驗、有智商、有能力，卻無一個做得好，「表示咩？表示一國兩制是不可行」。練乙錚在1998年9月中加入中央政策組，當時他帶着一個問題：「到底政府可不可以令香港的民主進程順利一點？」後來他在任時參與公眾集會，2004年被停職後離開政府，「6年以來，我愈來愈覺得政府完全沒有意願推動民主」。

不過，練乙錚不認同政府現時已失去管治威信，他形容香港機制整體上仍健全，社會有自我穩定的能力，「只是失去部分管治威信」，當中包括律政司長、保安局長及民政事務局長，「其他（部門）繼續運行得好好，如果要修補，咪剷走這幾個人」；至於解散警隊，練乙錚稱由於涉及政權穩定，難以令特區政府和中央妥協。