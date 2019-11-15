「撤例只是還原 過程損害點計？」 練乙錚倡尋海牙法庭仲裁3訴求

明報編輯部

「今次是政府一手搞出來的，一意孤行（修例），結果搞出咁大壇嘢，你（政府）怪邊個？要自己孭飛啦！」風波之始在於政府修訂《逃犯條例》，曾任中央政策組顧問的時事評論員練乙錚認為，政府「認錯兼認責」才是誠意表現，在「五大訴求」之中，3個訴求與反修例的損害有關（包括成立獨立調查委員會、不起訴被捕者、撤回暴動定性），最理想是政府願意回應，但他評估目前的機會不大，建議港人尋求海牙國際法庭仲裁，向政府追究賠償，增加政府妥協的壓力。

明報記者 馮樂琳

2014年的佔領運動之後，練乙錚曾撰文以太空星體比喻香港，估計香港會出現比佔領時更嚴重的衝突，「當一個星體快要被黑洞吸入，有意識的話是會掙扎，只是當時估計是臨近2047年，也許是2040年後，咁快出現是預期之外，現在看來，早好過遲，愈遲來反而愈孤注一擲、愈激烈，傷害會更大」。

香港被「黑洞」吸入 掙扎早好過遲

比想像中來得早，全因一份《逃犯條例》修訂草案。反修例運動已歷時超過5個月，很多人會問：「這場運動，點收科？」練乙錚說問題應反問中央和香港政府，「你搞咁多嘢出來，你點收科？香港是中央的一隻金蛋，在公在私中央都想香港好，起碼不想（香港）對中國、共產黨的人失去價值」。

香港人經常高呼的「五大訴求」中，「不起訴被捕者」的爭議比較大，事實是特首林鄭月娥不止一次表明，不起訴犯法者是有違法治，難以答應，但練乙錚認為可採用靈活的做法，「例如首先承認政府錯誤，起訴判刑後大幅減刑或大赦、不留案底或只作民事起訴等」。

對於林鄭月娥主張對話，練乙錚說目前明顯沒有作用，「無誠意之前，無需要對話，認錯兼認責才有誠意」，而他所指的誠意便是回應訴求。

對話前提展誠意 政府需認錯認責

「市民的五大訴求，點『鍊』（逼）政府都唔會點鬆手，撤回修例是什麼？只是還原，過程中的損失、傷害，點計？」目前民間四出做國際游說，練乙錚認同是努力方向，但不能是唯一，「外國政府、議員在道義上會支持你，但他們都會問：對我們有咩利益？或者出頭後會不會對他有損害？當中會有利益計算」。他說，五大訴求中，有3項與反修例的損害有關，他提倡循法律途徑行動，通過位於荷蘭的海牙常設仲裁法院（Permanent Court of Arbitration，PCA）為香港開啟一條出路，「仲裁法院沒有利益考慮，只看事件本身」。

國際標準看警暴 施壓政府妥協

1899年成立的PCA不屬於聯合國組織，仲裁亦沒有原告、被告之分，「拿警察暴力上法院」，「將事件國際化，增加政府的壓力，可能4個訴求之中，某些方面政府可以妥協」。

參考中國和菲律賓之間的南海仲裁案，最終裁定中國不享有「九段線」的權利，中國在過程中拒絕參與，亦不承認仲裁結果，真的有用？練說：「至少值得做。」