中年婦倒斃牛頭角單位 警指有可疑列謀殺

昨日11時43分，一名老婦到牛頭角上邨常富樓22樓一單位探望「契女」時，發現其單位大閘虛掩，大門緊閉無法推開，同時無人應門，於是報警。警方到場破門，發現55歲姓王女事主俯臥大廳，身上有多處刀傷，救護員到場證實她當場身亡。秀茂坪警區重案組接手調查，法醫及鑑證科先後到場蒐證，經初步調查，相信死者頭部曾被人用刀襲擊。警方在現場檢獲一把刀，懷疑與案有關，其後將案件改列謀殺案。

警拘死者丈夫 街坊指暴躁常爭執

警方表示，昨午在打鼓嶺拘捕死者的63歲姓肖丈夫涉嫌謀殺，他現正被扣留作進一步調查。警方稍後將安排為死者進行驗屍，以確定其死因。

街坊李婆婆是死者的「雀友」，經常相約打麻將，死者人稱「花姐」，於邨內居住10多年，於區內任清潔工。李婆婆稱花姐是湖南人，有一子一女居於內地，其丈夫3年多前病逝，至近年認識到一名同鄉男友，其後再婚，對方經常領雙程證來港相伴，亦不時替花姐「頂腳」打麻將。前日花姐上班後，他亦曾「頂腳」，惟事發時卻失去蹤影。李婆婆形容花姐「人好好」，但其新任丈夫脾氣暴躁「少少事就發惡」，經常與花姐起爭執，慨嘆：「佢人咁好點解要整死佢呢？」