野戰迷被殺案 法醫：頭頸傷勢致死

屍體於案發後翌日（29日）被發現。法醫潘偉明供稱，估計事主在屍體發現當日的1至2日前死去，屍體頭部有瘀傷和裂傷，近太陽穴顳骨有4厘米長、3厘米闊的骨折，頭頂的頂骨亦出現放射性骨折，並有顱內出血。他又稱，涉案鐵通頗堅硬，重約1.1公斤，足以構成死者頭部的傷勢。

潘指出，死者的下巴和右頸有多處刺傷，導致死者的頸部靜脈被刺，造成大量出血，認為相關傷勢由厚度介乎1至2毫米的單邊扁平刀片造成，例如一把刀，當時使用的力度介乎輕至中。

屍體被發現時上半身遭麻包袋包裹，潘即場檢驗認為袋上沒痕迹反映死者被麻包袋包裹後才遭受刺傷。潘在盤問下稱，死者頸部傷勢並非因滾下山坡而造成，但同意其頭部骨折、瘀傷及裂傷或因滾下山坡而造成，又指頭部骨折和顱內出血情况，可導致一個人失去知覺。

【案件編號：HCCC149/18】