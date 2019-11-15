助患者家屬社福機構 房協提供認知障礙培訓

推兩年「智友善家居計劃」

房協經理（長者服務）李惠婷表示，本港至2039年料約有30萬名認知障礙症患者，情况驚人，房協決定「走入社區」與95間社福機構合作，希望透過地區網絡，尋找需要服務的患者及家庭。她稱，計劃包括為各機構提供外展專題講座，增加公眾認識認知障礙症；房協的職業治療師亦會提供家居環境評估，「例如評估洗手間的設施是否安全、有沒有防滑地墊、患者的牀及椅子有沒有扶手，以至了解患者日常生活習慣等」，並會設工作坊，為照顧者提供處理患者行為問題的方法。她說計劃完結後會評估成效，研究會否繼續推行。

目前有2000多名會員的旺角街坊會陳慶社會服務中心是參與機構之一。中心發展及教育主任顧顯榮說，對認知障礙症患者而言，若不在前期介入支援，之後協助會太遲，惟因成本太高，中心難以聘請職業治療師，房協計劃正可支援他們所需，形容對房協、患者及機構是「三贏方案」。房協長者安居資源中心義工大使趙蓉蓉表示，2015年初發現94歲的母親患上認知障礙症，醫生評估其智商只有6、7歲。她其後在網上得知房協的「家居探知館」，提供支援認知障礙症患者的服務，包括透過改善家居設計減少母親生活障礙，自己亦成為義工，將知識與公眾分享。

（區選前哨戰）