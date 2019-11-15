學民仔深耕社區戰區選 盼補盲點 走出學運回音壁 明白先解民生才能講理念

明報記者 邱榕瀅

參選馬鞍山市中心的鍾禮謙2012年加入學民，當時他剛考畢文憑試，直至組織解散。經歷反國教科、佔領兩場大仗，他認為學民帶出的是社運不應只靠政黨、傳統政治人物，反而創立地區、議題組織都可推動改變，「在2011年黃之鋒都是nothing，但這告訴我們，作為素人、無政黨背景的人，都可以參與社會改變」。

鍾禮謙提到，過往學民定位主要為學生運動組織，「許多時接觸到的都是回音壁」，唯獨走到社區、真正了解民情，才能補充盲點。他在佔領運動後回到從小長大的社區深耕，說曾令熟稔的「藍絲」街坊對反修例抗爭態度軟化，「藍絲並非鐵板一塊，與他們建立關係，都可以改變想法」。出戰屯門翠興的潘智鍵，反國教科後加入學民思潮，2015年退出，「以前認為要大人、老人家那個年齡層的人才可參與政治……但（學民）告訴你，年輕人都可以有say」。他說學民思潮可為年輕人帶來實務經驗，由文宣設計以至在街站與市民聊天，都能訓練。

素人參選無支援 學民人脈成助力

潘智鍵稱學民帶來的啟蒙亦包括地區聆聽街坊想法，「（即使）你覺得自己想法是對的，但在街上宣揚理念，要頂得住壓力……反修例風波前縱使我們的工作已較『去政治化』，有人看到你年輕，已預設你會搞事、說難聽的話，但都要學懂忍耐、有禮貌處理，不是與他們吵架」。他說，學民成員散落不同崗位，素人無大黨支援，在學民建立的人脈很重要。鍾禮謙亦稱，舊戰友患難時亦會站出來，「有人反送中抗爭中被捕，一群學民（成員）都會為他作法律支援、安排探訪，組織沒有了，這份關係、感情仍然存在」。

有人離開學民後則選擇加入政黨。參選葵青荔華的張鈞翹為學民創始成員，2013年離開，其後加入公民黨。他形容學民思潮較社會性，但在地區工作層面，市民較關注屋苑管理以至區內違規燒烤場問題，政黨支援更多，「（市民）要認為你真是解決問題，才會聽你說社會事件、民主理念。我傳播民主理念也好，都要解決他們的燃眉之急」。鍾禮謙對手包括李啟雄、李子榮、邱文勁、吳惠靈；潘智鍵對手為朱耀華；張鈞翹對手為朱麗玲。

（區選前哨戰）

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