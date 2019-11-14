涉筆「割」同學面 菲裔生稱受欺凌

事主：被罵「×你老母」打架結怨

17歲菲律賓裔被告DELFINO Aramiz Julyan Zita否認於今年4月11日，在跑馬地玫瑰崗學校地下男更衣室內非法及惡意傷害蔡澤森。

控方昨傳召事主蔡澤森，他供稱案發時讀中四，15歲前一直在內地就學，去年才來港插班。他聲稱與被告不相熟，今年4月9日放學後碰見被告，被告突然罵他「×你老母」，兩人口角動武，蔡被打至眼鏡飛脫，兩人最後在朋友調停下各自離開。

蔡續稱，案發當日在校內再碰見被告，由於朋友Ameermoaaz英文較好，而被告不太懂廣東話，遂叫Ameermoaaz問被告當初為何動武。蔡形容被告當時態度囂張，兩人再次口角，此時蔡看見被告在他面前揮拳兩下，感到有硬物劃過其臉頰並感冰冷，之後發現流血，照鏡發現傷及臉頰，腦海頓時一片空白，需送院治理。

辯方盤問蔡時透露Ameermoaaz一直欺凌被告，被告更曾因而要由校方護送離校。辯方反問蔡是否叫Ameermoaaz幫他復仇打被告，蔡否認，說不知道被告遭欺凌。辯方又稱，被告說「×你老母」其實只是在練習廣東話，蔡不接受此說法。案件今續審。

【案件編號：ESCC1527/19】