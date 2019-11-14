經歷恐嚇拆屋 女原居民出選冀改革村選

非鄉事派 家人曾與侯志強對簿公堂

侯曉彤祖母的農地於2009年被非法傾倒泥頭，入稟向侯志強等人索償勝訴。侯曉彤的父親亦曾參選村代表，她說一家向來與「鄉黑」作對。她說，經歷過被人恐嚇、拆屋等，認為發生在自己身上的事，反映香港的制度敗壞。她今次參選區議員未獲家人支持，她說未有查問家人反對的原因。

鄉事派或予人「蝦蝦霸霸」的印象，但侯曉彤稱「鄉事派說到尾都是講利益」，惟現在「有丁無地」，原居民的利益關係已不如以往，加上她這代原居民都在城市讀書、工作，實際上村民未必認同鄉事派，只是未有反抗。今屆不少人積極參選「白區」，侯曉彤亦然，「不參選這區，可能有個住九龍的年輕人『空降』，不如我自己來選吧」。她留意到村內各項選舉都存在「世襲」，亦無限制連任次數，決心改革鄉村選舉體制；作為女性的她亦深感「女原居民與外姓人無分別」的不公，欲爭取女原居民的權益。

怕受襲 高大朋友做保鑣

為怕受襲，侯曉彤找來長得高大的朋友當保鑣，更聽聞有原居民朋友與侯志強「打招呼」，着對方不要騷擾她。站在區內宣傳，少不免會遇上村內親朋戚友，侯說確有時會感尷尬，只能「笑笑口」，提醒他們投票。

本報曾致電及發短訊給同區另一候選人侯福達，惟未獲回覆。

（區選前哨戰）