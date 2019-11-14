素人「白區」戰鄉事派 憂「鄉黑」頂硬上 有人不理家人反對 有人避入村宣傳

明報記者 鍾妍

方浩軒參選挑戰十八鄉鄉委會前主席梁福元之子梁明堅。方說，現時鄉郊愈來愈多私人屋苑，自己亦居於當區私樓，加上現時村屋多租客，人口結構多元，不限於原居民，認為鄉事派無絕對優勢，「試過在村口『攝信箱』時，有住在村內的嬸嬸表示支持，雖不知她是否原居民，但認為選民較想選到可以幫到自己的區議員，多於考慮候選人的背景」。他期望參選可讓街坊多一個選擇，稱上屆看着梁明堅自動當選，非常失望，當時仍是大學生的他本已預留選舉當日由宿舍回家投票，最終卻無機會投票，頓感失落。

30橫額遭拆 街站只擺村口

方於今年7月與友人一起組織參選工作，發現社區交通等問題，不是單一選區的區議員能處理，故再找來兩人一同參選，組成「動元十八」挑戰十八鄉內3個選區。他跟家人提出參選當日，正是7．21襲擊翌日，家人聽到後都很擔心，甚至提議他到港島參選，最終他「硬頸」堅持，幸而至今未遇危險。

挑戰屏山鄉委會前副主席鄧達善的「屏山中」選區候選人張智陽說，其懸掛在村內地政總署指定地點的橫額不斷被拆走，至今已有約30幅，曾於晚上9時掛上，翌早7時已被拆去。因為擔心人身安全，他亦主要在輕鐵站或西鐵站附近擺街站，不直接入村，亦避免夜深時分宣傳。他說「鄉黑」一直存在，只是在7．21後才浮面。

另外，大埔滘選區過去4屆區選都由陳笑權自動當選，現任小學教師毛家俊參選該區，認為過去無人競爭，未必因對手強勁，故他欲「試水溫」，了解選民對民主派候選人的反應。

毛曾任公務員，擔任大嶼山南部運輸主任期間，需與村民周旋，他認為「先摸一摸底好重要」，稱剛到大埔滘做地區工作時較難入手，會先向垃圾站清潔工了解衛生問題，亦會主動與村民打招呼。他說曾致電各村長，表明身分後即被掛線，認為在鄉效做社區工作不一定要依賴村長，村民或會對社區問題更熟悉。

鄉局莫錦貴：有本事就贏 無本事就輸

鄉議局副主席莫錦貴說，只要選舉公平，政治素人到鄉郊參選無問題，「有本事就贏，無本事就輸」。他認為鄉事派或現任區議員一直扎根社區，會較有優勢。

本報曾聯絡梁明堅及陳笑權，惟二人沒有回覆或拒訪，另本報無法聯絡鄧達善。「十八鄉中」另一候選人為周葉銘。

（今屆選民最多為沙田恒安區，共15,819名，相較最少的深水埗碧匯區3495名，多逾3.5倍。）

（區選前哨戰）

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