【Emily】林鄭評分19.5又新低 管治班子支持淨值全見紅

陳肇始支持率大跌 李家超包尾

13個局長方面，對比上次9月30至10月3日嘅調查，教育局長楊潤雄支持率淨值微升兩個百分點，其餘12人嘅支持率淨值都下跌，環境局長黃錦星、食衛局長陳肇始上次調查時支持率淨值仍係正數，但前者今次跌6個百分點，至負4；後者大跌20個百分點至負10。

民調喺10月底至11月初以隨機抽樣電話訪問形式，分別就「特首及司長民望」和「局長民望」訪問咗1016名同510名市民。局長中楊潤雄民望微升，但其支持率淨值為負48，排喺尾三。民望排第五嘅勞福局長羅致光、排包尾嘅保安局長李家超，民望淨值均下跌10個百分點，分別至負15和負63，李家超係民望最低局長。政制及內地事務局長聶德權嘅民望淨值亦大跌12個百分點至負38，排尾五。

鄭若驊評分14.1 3司最差

3個司長方面，律政司長鄭若驊評分14.1分，民望淨值係負68，繼續包尾；政務司長張建宗最新評分係28.1分，民望淨值負29；財政司長陳茂波評分為27.2分，民望淨值負40，較上次上升兩個百分點。張建宗嘅評分、民望淨值，同鄭若驊嘅評分均錄得上任以來新低。