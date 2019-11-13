新居屋下周四起揀樓 料有綠表者棄權

今期新居屋涉及6個位於市區或擴展市區的全新屋苑，合共提供4871個單位，是自2014年復售居屋以來最多，其中包括市區「靚盤」何文田冠德苑、臨海的將軍澳雍明苑等，單位實用面積由276至568方呎不等。房委會建議以市價五九折定價，售156萬至529萬元。

社會氣氛影響置業意欲

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉稱，受近期社會氣氛影響，加上本港經濟前景正逐步向下，估計早前抽中今期居屋的部分綠表申請者，或有可能棄權，不去揀樓，因他們仍可選擇下月推售的新一期綠置居計劃；但對白表申請者而言，他相信影響不大，因不少白表者面對住屋需求問題，而今期居屋位處市區，售價亦能負擔。

翻查近年新居屋銷情，2016年由房委會及房協聯合推售的居屋及資助單位，因受當年樓市下跌影響，首日獲邀揀樓的61名準買家中，只有36人到場，即近四成準買家「甩底」；而該期揀樓一個月後亦只有31%居屋單位售出，房委會為加快銷售，之後增加每日揀樓人數至140多。

房委會資助房屋小組主席黃遠輝稱，今期居屋是參考截至2月中的同區樓宇市價後定價，而近月樓價有所下跌，房委會將按機制將樓價更新至上月底，屆時折扣率或會調整，但定價不變。招國偉估計，折扣率或調整至六二、六三折。