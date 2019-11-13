專欄：區塊鏈的全球搶灘戰 ／文：章濤

現時不少國家都視區塊鏈、加密貨幣為洪水猛獸：視之為不法行為、避稅漏稅的代名詞；但同時又深明不可能阻擋這一科技大勢，最後陷於「管不來、禁不到」的矛盾。雖然尚有少數如馬爾他、沙特阿拉伯等國家，對區塊鏈技術持勇進態度，卻始終未成氣候。

中國若於此時出擊，為區塊鏈發展道出一套冠冕堂皇的說法，或能突圍而出，成功將目前流竄於日本、韓國、馬爾他等地的區塊鏈項目資金一併吸納，搶佔龍頭，成為國家級集資中心。

選擇在此一時間發力，估計亦與facebook的加密貨幣項目Libra有關。

Libra自6月公布詳情以來，一直被各國監管機構嚴厲批評，加上合作伙伴相繼跳船，項目停滯不前。然而，Libra未能克服的法規、監管問題，中國或能動用舉國上下之力來解決。在中美貿易戰膠着下，此舉確能帶領中國另闢蹊徑，不失為一妙策。

若用中國政府的說法，區塊鏈發展有其實際和戰略意義，對內做好監管，對外搶佔市場。前者勢在必行，後者雖未有具體消息，但當數字人民幣、區塊鏈等制度的標準訂立，往後者邁進也絕非難事。無論中國的區塊鏈政策如何，一場全球區塊鏈戰役的戰幔掀起，是不爭事實。

作者 章濤（UDomain集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]