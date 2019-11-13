周駱美琪接掌數碼港創投平台 稱貿戰令投資者更留意亞洲

香港科技界資深投資者邱達根出任數碼港投資者網絡策劃小組主席期間，協助初創與投資基金配對。面對中美貿易戰加上香港持續示威，邱認為前者更影響投資氣氛，「大家想先看清兩大強國取向」，形容下半年的投資放緩，整體環境「充滿挑戰」。

前主席邱達根：

初創要調整估值

邱達根提及2000年科網熱潮爆破時，投資者未及成熟，故當時縱有好公司，卻苦無資金，但現時香港創投生態「較有準備」，故縱面對經濟下行，「種子輪」一類的前期投資並無放緩；對於較後一輪的資金投資，現時則屬「調整期」，「（投資者）心態不同了，之前基金是佔領市場式，如burn capital（燒資金）佔領市場的一類會少了」。他說，一些大型科技公司因應經濟環境而調整公司估值，也會影響其他較小型公司的估值，投資者會按兵不動。然而，一些專業基金「集了資，經濟環境高低影響不大，他們5年、7年內，一定要做投資」，且科技為企業提供節省成本、提高效能的方案，「每一次有經濟轉型、經濟風暴，Tech（科技）最後會有好處」。

接任主席的周駱美琪為阿里巴巴創業者基金執董，她亦形容當前經濟環境具挑戰，但認為中美貿易戰令部分海外投資者將目光投放於亞洲市場，資金流入會惠及亞洲科技界，當地科技發展亦吸引投資者注目，互相牽引，認為未來香港可加強宣傳，吸引投資者「到香港看一看（投資項目）」，從中或可獲利。