九龍城5獨立候選人 獲陳凱欣高永文支持

陳凱欣表示，早在擔任政治助理時已認識這些年輕人，而自己擔任議員以來，亦一直與他們在地區上合作，如跟進醫療議題，故她全力支持他們參選。

部分建制派和泛民區選候選人都分別獲得陣營內的星級人馬支持，其中出戰東區太古城東選區的新民黨郭浩景，就在選舉信息稱獲行會成員任志剛和高永文「全力支持」。至於多名在港島參選的民主派候選人則稱獲民主黨創黨主席李柱銘和其他泛民支持，例如出戰中西區大學選區的政治素人任嘉兒，在政綱明言獲李柱銘、公民黨主席梁家傑、吳靄儀，以及數名民主派立法會議員支持。

陳：與候選人向有討論醫療政策

獲陳凱欣和高永文支持的候選人包括黃文港、鄭曉玲、丁健華、張景勛和黃馳等，全部報稱獨立或無黨派。陳凱欣稱，他們早就擔任社區幹事落區工作，而自己一直都有跟幾名候選人討論當區的醫療政策等議題，亦會邀請他們與不同政策局的局長見面，形容與社區幹事合作是「貼地」。翻查上述候選人的選舉信息，只有丁和黃有談及的醫療政策，要求擴大醫療券用途。

黃文港參選嘉道理選區，同區候選人為民主黨蕭亮聲；鄭曉玲參選黃埔西選區，對撼鄺葆賢；丁健華參選太子選區，同區候選人包括民主進步派譚杰文和民主黨黃國桐；張景勛參選啟德中及南選區，候選人還包括公民黨梁咏欣；黃馳參選紅磡灣選區，同區候選人包括民主黨任國棟和本土民主派林紫欣；太古城東選區另一名候選人是民主派王振星；大學選區其他候選人包括獨立歐頌賢和獨立陳捷貴。

（區選前哨戰）