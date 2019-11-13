入屋選舉信息 少談政治議題 元朗建制派政綱 人人不提7．21

500泛民候選人 110人提五大訴求

綜觀逾千名候選人向選管會遞交的候選人簡介，候選人都甚少在「入屋」的選舉信息中談及政治議題，大多都是寫明關注當區的民生問題。即使是不斷強調「五大訴求 缺一不可」的民主派，候選人亦甚少在選舉信息上列明有關訴求。包括素人在內今屆的泛民主派候選人約有500人，當中約110人在選舉信息上提出五大訴求的政綱，比例不足四分之一。絕大部分的民主派候選人政綱都以地區民生議題為主。

建制派列明政黨連繫

不顯示黨徽

7．21白衣人無差別攻擊市民令民怨爆發，元朗區107個候選人當中，僅17名候選人在選舉信息上列明要求政府徹查或者獨立調查7．21事件，這10多名候選人全部都是泛民主派或自稱民主派的候選人。當區所有建制派候選人隻字不提「7．21」，但有數人明言「反對暴力」、「拒絕攬炒」或者要求「止暴制亂」。

同屬激烈示威熱點的沙田，有建制派候選人雖然在選舉信息上列明政黨連繫，但就一改往年的做法，未有顯示黨徽。盤踞沙田多年的公民力量，14名候選人都有申報政治連繫，但當中只有出戰瀝源選區的黃宇翰在選舉信息上印上公民力量標誌，其餘13名候選人未有在選舉信息上印上公民力量或新民黨的黨徽。有別於上屆區議會選舉的做法，當年所有公民力量的候選人都有在選舉信息上印上新民黨和公民力量黨徽。本報曾向新民黨副主席潘國山查詢有關做法是否選舉策略，截稿前未獲回應。

建制強調遭選舉暴力

有人列辦事處「裝修」照

沙田作為激烈示威的熱點之一，該區只有少數的候選人有在選舉信息上觸及政治抗爭或暴力衝突的問題，例如出戰雲城選區的公民力量羅健勤有提及暴力衝突導致撕裂的問題，同區對手、新民主同盟的張慶樺就要求「五大訴求 缺一不可」。

此外，近日建制派不斷強調該陣營遭受選舉暴力，出戰中西區堅摩選區的民建聯陳學鋒和北區華都選區的姚銘，就以辦事處受破壞的相片作為選舉信息。

沙田瀝源選區其他候選人包括社民連岑子杰；潘國山參選田心選區，該區另一候選人為曾杰；雲城選區另一候選人為張德榮；堅摩選區其他候選人包括林雪迎和民主動力黃健菁；華都選區另一候選人為北區藍圖張浚偉。

明報記者 楊康琪

（區選前哨戰）