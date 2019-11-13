不滿飛站 無業漢巴士插針囚兩年

官斥可嚴重傷害巴士客

被告莫湛深（32歲）早前承認有意圖而企圖傷人及刑事損壞共4罪。辯方求情稱，心理學家指出被告處理情緒有問題，其他方面大致正面，加上他背景清白，「可能會有壞朋友，貪玩」，或是一時心情鬱悶，鑽牛角尖才犯案。辯方稱被告扣押至今已16個月，希望法庭念在案中事主只受輕傷，被告深感悔意，從輕發落。

法官姚勳智判刑稱，被告面對控罪嚴重，對任何巴士乘客均可造成嚴重傷害，可幸事件未有導致有人重傷，但法庭亦必須對此予以嚴厲責斥及阻嚇，判被告入獄兩年。法官又提醒被告，若日後再有情緒困擾，需找家人朋友求助甚至求醫，不應再訴諸非法行為。

案情指出，被告去年6月27日先後在青衣、油麻地、沙田登上4輛巴士。一名女乘客同日登上涉案41A巴士上層，左邊臀部被尖銳物件刺到，見座位中央插着一根縫紉針，再報警及到醫院診治，發現臀部有表面刺傷但無流血。

同日兩名女乘客分別在沙田新城市廣場登上48X巴士，其中一人感到左大腿被針刺到，隨後另一人坐在該座位上，同樣被刺到，兩人均到醫院診治。被告其後被捕，警誡下承認「啲巴士成日飛站，咁我咪落針拮啲乘客」。九巴車上閉路電視曾拍攝到被告在涉案巴士上多次轉換座位。

【案件編號：DCCC80/19】