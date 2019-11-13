維園濕貨檔三成無人投 支聯投兩檔 擬賣「自由花」

市民以10萬底價投得快餐檔

維園最大的快餐攤位昨日成交價為20.2萬元，較去年52萬元跌逾六成；另外兩個快餐檔由鄭小姐以100,590元和黃小姐以底價100,390元投得。鄭小姐透露會賣熟食，昨首次投檔，預計逛年宵人流會較少，但仍想「博一下」。黃小姐稱以往競投乾貨攤，首次轉戰快餐檔，打算賣雞仔餅，對以底價投得感喜出望外；又說不擔心人流，相信香港人會理性。

在沒有乾貨檔下，支聯會副主席蔡耀昌稱以11,080元投得近天后的1號及2號檔，他說對年宵安排大感不滿，只好迫不得已競投濕貨檔。他表示，會考慮培植「自由花」出售，亦會考慮賣代表「天安門母親」標誌的白玫瑰。

社民連：投兩檔「招呼政府」 會依規矩

社民連主席吳文遠稱，以5777元及底價5440元投得兩個檔「招呼政府及（特首）林鄭月娥」。他說未考慮會賣什麼，但會依規矩賣花卉及石景盆栽，「不會令各位失望」。

桃花大王劉海濤去年以30多萬元投得12個檔，昨早先以底價投得4個檔，他估計加上今天繼續競投，盼能以10萬元左右投得20個檔。他表示，賣了桃花43年，「新年大家可以唔食雞，但一定要擺棵花，好意頭」，估計買濕貨的潛在顧客對乾貨興趣不大，反之亦然，料生意不會受太大影響。賣鮮花的蘇小姐則稱家人都不鼓勵她參加年宵，認為風險大，但她已參加10年，經過掙扎後仍是以1.8萬元投兩個攤位。她擔心年宵或因社會風波未息而未能「開檔」，預計明年會比往年減少入貨三分之一。

賣花者：憂社會風波致未能開檔

全日濕貨最高價攤檔為第105號攤，叫價21口，競投價為1.7萬元，比底價高出11,560元。

食環：未收審查政治字眼指引

食環署高級總監（行動一）王德發說，過往維園年宵只試過一次有兩個乾貨攤租不出。被問今年競投氣氛較冷淡，如有年宵只有數檔租出，是否仍「搞得成」，或有示威場面時如何安排，他表示屆時會全盤考慮，又指會派食環署人員到場。他亦說，未收到指引要審查年宵上出現如「光復香港 時代革命」等的政治字眼。

對於社民連及支聯會上述說法，食環署回覆稱所有獲許可人（即檔主）在經營業務時須遵守《特許協議》，攤位只可售賣及推廣准售的貨品。

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