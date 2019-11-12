社運激發「攻白區」 兄弟齊參選戰鄉事派

盼改革鄉村 古宅發展民宿

哥哥羅庭輝說，大學政治系畢業後已有從政念頭，本希望待工作上軌道後才參選，但受近來社會運動影響，看到年輕人的勇敢，自覺「要做點事」，在弟弟羅庭德主動提出下，二人開始着手準備參選。他說，數年前與弟弟搬到皇后山居住，希望能改革鄉村，發展香港民宿，故由弟弟參選皇后山區，他則「填白區」挑戰屏山北。

羅庭輝說現時家中放滿參選物資，由於兄弟倆參選，資源可以共享，宣傳單張設計會較相似，競選團隊亦是同一隊人，合作無間，但因二人選區相距甚遠，未能一同擺街站。

家人薰陶 兄弟檔攻黃埔紅磡

另外一對兄弟檔參選的為出戰黃埔東區的關家倫及在紅磡區參選的關兆倫。兩兄弟都熱中參與政治，關兆倫稱自小家人會帶他們參與六四集會等民主運動，認為有影響二人更關心社會。他說，哥哥關家倫數年前起做地區工作，自己則是反修例運動後才激發「攻白區」之心，看到哥哥與一眾團隊的經驗，更有「強心針」站出來參選。

兄弟同戰九龍城區，關兆倫說，街坊見二人名字相似，經常會好奇查問二人有否親戚關係，認為能以此打開話題亦是好事，「但好多時都認錯我是哥哥，很不開心。可能哥哥讀中醫，在養顏方面有心得」。他說兄弟本身感情好，一同參與區選後就更「有傾有講」，有時亦會互訴苦水。

同區候選人見表。

（區選前哨戰）