二代承父區選 否認世襲 建制梁嘉銘：需街坊支持 泛民陳天俊：與父不一樣

明報記者 鍾妍

梁嘉銘過去在興芳區三戰民主黨吳劍昇落敗，今年改選盛康區，欲從父親梁偉文手上接棒。梁嘉銘的候選人簡介中放上與父親的合照，她接受本報查詢時說，街坊都得知二人父女關係，父親亦會到街站與義工打氣。問到是否「世襲」選區，梁嘉銘不同意，「世襲是爸爸指定由女兒承傳席位，但區選還是要得街坊支持」。

今屆轉戰另一選區，梁嘉銘說是因父親年紀老邁，要退下火線，需找人接棒，而她從小在該區長大，無人會比她更熟悉該區事務。承接父親選區是否更有利當選或令她有更大壓力？梁稱現時社會氣氛下仍難斷言，而參選各區都有不同難處和壓力，不會因要接棒而令壓力大增。梁嘉銘的弟弟梁崗銘今屆亦會出戰葵涌邨北選區，本報致電梁崗銘與梁偉文，兩人都表示不回應，拒絕受訪。

吳錦津吳澤森「孖頭」橫額

跑馬地選區議員、灣仔區議會主席吳錦津亦退下火線，其兒子吳澤森由去年底起開設facebook帳戶、做地區工作等，現為跑馬地區候選人。本報邀請吳澤森訪問被拒。有傳媒今年初報道，區內已出現吳錦津、吳澤森「孖頭」橫額，吳澤森當時否認世襲，稱「都係要選舉產生」。

建制派外，沙田區議員陳國強兒子、曾任浸大學生會會長的陳天俊亦出戰父親的選區，曾因而被斥「世襲」。陳天俊受訪時說，參選區議員與爸爸並無關係，認為大眾抱「世襲」的看法，是把二人混為一談，但「他是陳國強，我是陳天俊，兩個人並不一樣」。他說區內街坊對父親的看法也不見得全部正面，曾有街坊說「起初覺得你是陳國強兒子，所以不想支持你，但看畢宣傳單張，知道是學運出身後看法有不同」，他期望保留父親好的地方，並改進父親在地區內不完善之處。

亦有父子齊戰區選，如綠楊區候選人林發耿與其兒子、出戰翠嘉區的公民力量林宇星。林宇星說，與父親選區相距甚遠，參選亦與父親無關，認為父親是區議員與他的地區工作沒任何影響。他認為，如兩人參戰的選區接近，父子確能分享社區網絡，「有些議員退休，會讓徒弟去選，（父子）也一樣道理」，但他認為雖能承接好處，但亦可能接收到被其他選民討厭的「負資產」。

拒接手父選區 林宇星：因關係投票不公

問到若父親退休會否有意接手其選區，林斷然稱「一定不會」，指過去未曾服務該區，而「選民不應把親屬關係放在考慮之列」，揀選候選人時應看政綱、政治立場，而不是看親屬關係。他認為，若關係是考慮之列，某程度亦是選舉不公，因候選人的出身而定奪勝算，並不合理。

上述候選人對手見表。

（區選前哨戰）