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2019年11月12日星期二
港聞二
青衣柴灣綠置居下月推 涉3696伙倡四九折售 首期最平4萬
報價預算差47元 揭應科院總監涉欺詐
野戰迷兇案 次被告警誡認殺人
涉「賣貼士」 兩助理練馬師被捕
漫畫
二代承父區選 否認世襲 建制梁嘉銘：需街坊支持 泛民陳天俊：與父不一樣
社運激發「攻白區」 兄弟齊參選戰鄉事派
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【明報專訊】（請看附圖）（尊子休假，黃照達代筆）
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青衣柴灣綠置居下月推 涉3696伙倡四九折售 首期最平4萬
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