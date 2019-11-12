涉「賣貼士」 兩助理練馬師被捕

廉署共拘21人 包4馬房職員

馬會回覆查詢時表示，不會就廉署調查中的任何個案發表評論，一直並將繼續與廉署緊密合作配合調查。馬會重申，堅守誠信一直是馬會的核心價值，絕不容忍任何員工的違法行為及活動。

廉署於上周六賽馬日展開「鐵三角」行動，在荃灣一住宅大廈搗破一個外圍投注集團，行動中拘捕15人，涉及貪污和收受非法投注，同日再拘捕兩名馬會助理練馬師（俗稱副練）及4名馬房職員。據了解，被捕的包括策騎員，涉及最少兩個馬房，他們涉及非法售賣貼士，另有其他馬會中人曾被帶回廉署協助調查。廉署表示調查未完，現階段不會再評論。

協助經營外圍賭博及操控馬匹

根據馬會的賽事規例及指示，任何人被裁定曾作出舞弊、欺詐或不正當行為，均可被取消資格或由馬會董事局處分，有關行為包括身為與競賽馬匹有關的人，給予或提議給予、接受或提議接受任何形式的賄賂；以及作為馬會僱員以任何途徑提供馬匹的資料，以換取金錢或其他報酬。