報價預算差47元 揭應科院總監涉欺詐

涉瞞妻持供應商權益

控罪指出，被告劉文建（49歲）2016年3月至2017年10月執行公職時，在無合法權限下蓄意作失當行為，包括批出7項給「始動科技有限公司」（始動）及「博文教育（亞洲）有限公司」（博文）的訂單時，虛假表示與供應商無利益衝突，隱瞞其妻持上述供應商權益；以及沒申報與博文董事有密切私人關係，致他本人、妻子及博文董事得益。

控方開案陳辭稱，始動股份分別由被告妻子張寶芳及一間公司Golden Commence Limited持有；被告好友鄭賢義則是博文董事。

案發時被告獲應科院委任為項目統籌人，曾指示下屬將始動和博文加入供應商名冊，亦批核7項訂單給這兩間公司，訂單總值逾53.5萬元，其間他沒申報利益衝突。直到2017年9月，因始動一張項目報價單和預算相差47元，應科院才發現被告妻子持有始動股份，因此截停採購，將事件轉交廉政公署。

警誡下認營運供應商

被告在警誡下承認，他實際營運始動及Golden Commence Limited，亦承認曾為兩間供應商擬備向應科院報價的報價單。廉署亦發現，他曾以信用卡購買4件電腦產品，將價錢標高4%至28%，再以兩間公司名義供貨給應科院。案件今日將傳召證人。

【案件編號：STCC1305/19】