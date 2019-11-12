青衣柴灣綠置居下月推 涉3696伙倡四九折售 首期最平4萬

房委會今年3月通過將原先為公屋項目的柴灣蝶翠苑及青衣青富苑，轉作綠置居出售，涉及共3696個單位。房委會資助房屋小組本周五將討論銷售安排。

187-471呎 售82萬-273萬

消息透露，規模較大、位於青衣青鴻路的青富苑，涉及兩幢各40層高的大廈，共2868個單位，實用面積介乎187至471平方呎，當中15%即440個屬較大單位，面積介乎455至471呎；單位售價介乎82萬至273萬元，平均呎價5460元。綠表者最低繳付約4.1萬元首期，就可「上車」購買青富苑最細面積單位。

港島首推 樓花期40及32月

房委會預計青富苑2023年4月底落成，樓花期長達40個月。青富苑附近為私人屋苑藍澄灣及美景花園，以及公共屋邨長青邨，屋苑南面是青衣九號貨櫃碼頭，預計向東或東南的高層單位可望到海景，但住戶有可能受碼頭噪音及光害影響。

至於屬港島區首個綠置居項目、位於柴灣道的蝶翠苑，則屬單幢樓，提供828個單位，實用面積介乎187至320呎，售價介乎98萬至207萬元，平均呎價為6100元。房委會料於2022年8月底入伙，樓花期為32個月。蝶翠苑附近為漁灣邨及柴灣邨，南面望向歌連臣角華人永遠墳場。

另外，上期綠置居長沙灣麗翠苑，有12個因撤銷買賣協議而收回的單位，亦將於今次重售，面積介乎184至452呎，平均呎價為7280元。

禁售期延至10年

消息稱，今期綠置居下月接受申請，申請期兩周，預料明年3月攪珠、5月揀樓，而房委會今期將預留1100個單位配額，供參與「家有長者優先選樓計劃」家庭申請者，並預留400個單位供一人申請者。今期綠置居禁售年期延長至10年，業主購入單位10年後，才可繳付補價在公開市場出售；但業主購入單位第三年起，可毋須補價在第二市場轉售。

據了解，今期綠置居申請費為250元，並接受網上申請。若今年申請居屋時已同意「一表兩抽」而未能抽中居屋的申請者，會自動納入今期申請內。房委會將在觀塘售樓處設示範單位，若全數單位出售，料總收益為62.93億元，扣除工程成本後盈餘為20.3億元。

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