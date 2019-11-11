【Emily】警察話「一視同仁」 唔入立會拉阿廷

話有權入立會拘捕但唔咁做

要求阿廷今日出庭應訊

阿廷噚日下晝兩度喺facebook直播交代最新情况，佢先交代有個港島區公眾活動調查隊第二隊嘅警長打畀佢，話警方其實有權入立法會拘捕佢，但由於「地點敏感」，所以唔會咁做。阿廷之後再直播同一Madam嘅對話，Madam話想「一視同仁」，話其他泛民議員都係喺屋企樓下被捕或者預約拘捕，因此唔會入立法會拉阿廷。

阿廷早排為呢件事搞有獎問答遊戲，叫網民估吓警察會唔會拉佢，或者幾時會去拉佢。唔少網民都覺得警察唔會入立法會拉佢。阿廷噚日下晝話會等到午夜，如果最終都係無警察入立法會搵佢，佢就會抽出3個估中嘅網民，請佢哋食飯。幸運兒唔可以係阿廷嘅選民，亦唔可以係警察。

阿廷抽出3個估中網民請食飯

林卓廷參選北區石湖墟選區，同區候選人包括梁金成同新民黨孔永業。