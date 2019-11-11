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2019年11月11日星期一
港聞二
兩派多人受襲滋擾 民建聯議辦遭破壞150次 防選舉暴力 建制避夜站泛民不落單
多遇襲者不敢獨自擺街 同盼如期區選
曾鈺成：區選取消機率低
安老院仿台日模式 不約束不臥牀不尿布 支援自立 院友穿約束衣減65%
沙螺洞蜻蜓種類跌三成 環團復修濕地拯救生態
網誌撰文指公屋減貧率勝綜援 羅致光：增公屋供應可加強扶貧效果
澳門友誼大橋沉降現裂縫
補習社遊戲化營造主動學習氣氛 AI分析學生成績 度身編製考卷
中心理念：勿做功課奴 怪獸家長「非目標顧客」
漫畫
【Emily】警察話「一視同仁」 唔入立會拉阿廷
【Emily】警胡椒噴霧指區議員 街站被迫收檔
【Emily】地署製3D數碼地圖 測量車游走拍攝
【Emily】和平紀念日 高呼「光時」
【Emily】何君堯復出宣傳 官媒大篇幅報道
【Emily】光頭警長話好番 快返前線
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【明報專訊】（請看附圖）（尊子休假，黃照達代筆）
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兩派多人受襲滋擾 民建聯議辦遭破壞150次 防選舉暴力 建制避夜站泛民不落單
多遇襲者不敢獨自擺街 同盼如期區選
曾鈺成：區選取消機率低
安老院仿台日模式 不約束不臥牀不尿布 支援自立 院友穿約束衣減65%
沙螺洞蜻蜓種類跌三成 環團復修濕地拯救生態
網誌撰文指公屋減貧率勝綜援 羅致光：增公屋供應可加強扶貧效果
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