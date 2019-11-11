補習社遊戲化營造主動學習氣氛 AI分析學生成績 度身編製考卷

明報記者 薛偉傑

高科技教育中心（Stand-up Education）創辦人蘇迪希表示，10多年前已用送禮物代替喝罵，來作為激勵小學生的手段。大約5年前，中心自行研發Handlebook手機App，將學生手冊電子化，功能包括考勤、發放學習報告和家長簽署等；補習流程亦遊戲化，學生可儲積分升級更換禮物，營造開心主動學習的氣氛。兩年前他們發現，導師每每須翻查紀錄了解學生強弱項，再因應每個學生度身訂做、人手編製一份練習試卷，費時失事。因此，中心用了一年多時間設計一套「人工智能操卷系統」。

AI分配出題比重搭配高低難度

系統可儲存每名學生做題目的詳細對錯紀錄，每個章節（chapter）對錯的百分比一目了然。導師若想為該名學生編製練習試卷，只要輸入題目總數以及選擇練習試卷需包括哪些章節，系統就會根據學生強弱項紀錄，自動分配不同章節的出題比重及高低難度搭配。系統「照單執藥」，自動從電腦內的問題庫抽出適合題目，即時組成一份練習試卷。中心表示，AI系統減輕導師工作量，提高效率；同時也為家長提供網上戶口，讓家長可在家中使用「人工智能操卷系統」。系統同時為每份練習卷準備答案，方便導師或家長批改。批改時，只要輸入每一題答對還是答錯，系統就會儲存這些最新的「戰績」，並即時更新學生成績紀錄。

中心鼓勵學生提早完成試卷，亦會獎勵自願加操的學生。學生提早完成該日練習試卷，可獲較高積分換禮物，並會獲准提早放學；如果學生主動「加操」想多做一份練習卷，導師亦可用「人工智能操卷系統」即時編製，學生同樣可以獲較高的換領禮物積分。學生在補習中心完成練習試卷，家長可即時在Handlebook手機程式內看到成績，每月支付補習費之前，還會在手機程式中收到學生該月成績報告。「看到學生的強項保持，而弱項又在進步中，家長付款也付得開心！」蘇迪希笑說。中心使用系統幾個月，學生和家長的反應都不錯。不過，建立問題庫需時，暫時只有小學呈分試數學科問題庫，英文科仍在編製中。

高科技教育中心有兩間分校，蘇迪希稱自行開設補習社投資大，也需要較多精力，暫時無意大幅增加分校。他的如意算盤是，除了自行使用這套「人工智能操卷系統」之外，亦授權同行使用，還可以共享問題庫。他計劃向每間使用「人工智能操卷系統」的同行收取5000元入會費及每月1500元的月費。至於問題庫方面，同行可以使用自己的，亦可以使用該中心的。若使用該中心的問題庫，每科需多付1萬元。

盼與教育機構合作 共建試題庫

蘇迪希盼與不同教育機構合作，發展電子市集形式的平台，既可節省建立問題庫的時間，亦有助同行一起增加收入，「若有補習社已建立了其他年級和科目的完善問題庫，可以和我們合作，再賣給其他補習機構」。蘇迪希對於授權合作有信心，中心大約5年前自行研發的手機應用程式Handlebook，已授權給香港、澳門、內地及馬來西亞合共200餘間補習社使用。他認為，這200餘間補習社都有可能使用其「人工智能操卷系統」。據悉，當中有幾間已經正在試用。他更相信，長遠來說，這套人工智能操卷系統不止應用於中小學生的補習社，成人教育和培訓機構也可能用得着。