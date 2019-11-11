網誌撰文指公屋減貧率勝綜援 羅致光：增公屋供應可加強扶貧效果

料2018年綜援脫貧效果續降

羅致光昨在網誌中表示，去年下半年起要求勞福局與社署探討如何改善綜援，原因在於綜援的減貧率有下降趨勢，由2014年的3%，下降至2016年的2.8%及2017年的2.5%。他稱，綜援減貧率降低主要有兩個原因，一是領取綜援人數逐年有輕微下降，另一是由於綜援金額是按通脹調整，貧窮線則按住戶收入調整，由於過往數年的住戶收入升幅高於通脹，結果使綜援可令住戶脫離貧窮線的機率下降。他預期，今年稍後公布的2018年香港貧窮情况數字，綜援脫貧效果將進一步下降。

他稱，若計算出租公屋間接資助作用，其減貧率達3.5%，較綜援的2.5%還要高，認為增加公屋供應便可加強扶貧效果。他又稱，不少研究表示自置物業比例高低，是社會穩定因素之一，並引述新加坡自置物業比例為91%，屬全球第二高；而香港自置物業比例只有51%，在可比較的51個地區中排行尾二，認為因資產通脹帶來的財富不均加劇，在香港的影響遠高於新加坡。

房委會委員招國偉認為，不同階層有不同住屋需要，但在目前公屋輪候時間5.4年下，房委會首要工作是增加公屋供應，在改善公屋輪候時間後，才可研究增加其他置業計劃，例如綠置居等的每年比例。他並稱，新加坡政府會資助市民置業，但本港卻無太多協助市民置業的措施，加上社會環境與新加坡不同，認為難以制訂自置物業比例。他亦擔心在房屋供應不足下，制訂指標只會影響公營房屋供應。