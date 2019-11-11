沙螺洞蜻蜓種類跌三成 環團復修濕地拯救生態

首見盧氏小樹蛙

負責調查的綠色力量助理教育及保育經理袁欣鈴表示，調查由去年4月開始至今年8月，其間涵蓋兩個雨季及一個旱季，調查6種動植物，結果錄得128種蝴蝶、56種蜻蜓、36種兩棲類及爬行類、13種淡水魚、11種哺乳類和151種植物，當中包括首次於沙螺洞記錄的盧氏小樹蛙和大頭蛙，其他較特別的物種包括全球只棲息於香港的香港鬥魚，以及「近危」物種香港瘰螈。

綠色力量於2018年4月於沙螺洞開展「沙螺洞生境及生物多樣性保育計劃2018-2020」的保育項目，涵蓋沙螺洞的核心部分，約11.5公頃，佔沙螺洞約五分之一面積，包括闢建生態池塘及人工濕地等，以提升其生態功能。

村民種油菜花四驅車活動

濕地面積較10前減八成

袁欣鈴表示，綠色力量早於2009年已開始記錄沙螺洞的蜻蜓，10年間累積記錄77種蜻蜓，接近文獻顯示的85種；去年4月至今年8月的調查僅發現56種，過去在沙螺洞常見的蜻蜓，例如六斑曲緣蜻，今次調查只有一個紀錄，更是在正式調查以外的時間發現。

她續說，沙螺洞的生態在過去10多年屢受破壞，包括四驅車活動，以及年前有村民種植油菜花等，加上農地棄耕數十年，綠色力量對比數據，發現沙螺洞的濕地面積較10年前大幅萎縮約八成。過去沙螺洞之所以能夠成為蜻蜓天堂，全靠濕地生態，濕地面積減少會令蜻蜓生存空間收窄。

修灌溉系統建池塘沼澤 料明年完工

袁欣鈴指出，今次調查可見沙螺洞仍是生態豐饒，擁有生物多樣性，惟不能忽視沙螺洞面對濕地面積萎縮的威脅，故綠色力量正在當地進行濕地復修工程，復修昔日灌溉系統，建造生態池塘及人工沼澤等，料相關工程於明年雨季前完成。