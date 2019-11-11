曾鈺成：區選取消機率低

【明報專訊】區議會選舉將於24日舉行，近日不同陣營都有候選人遇襲，取消、押後區選陰霾猶在。立法會前主席曾鈺成於電視節目稱，建制派選情不樂觀，但區議會選舉是整個體制的環節之一，一旦取消將會造成骨牌效應；又說押後亦未見選情有分別，預計整體取消選舉機率低，但或有個別票站因受衝擊而需押後再選。
個別或需押後再選 未見利建制
曾鈺成在無綫節目《講清講楚》表示，區議會是體制的環節，未來立法會選舉將有6個議席由區議會產生、亦涉及選委會選舉，「（區選）一有變動，一路牽涉下去將有骨牌效應」。他說對建制派選情不感樂觀，但稱「不能永遠着數，若時勢對你不利，就要接受」，他稱唯一不能接受的是暴力威脅選舉公平性，「若有人認為混亂、不如留在家中不投票，一定會影響公平性」，故建制派亦常責成政府，要保證區選當日選民可安心投票。
他另在now新聞台稱，縱建制派「不一定智商很高」，但亦不會笨至要求取消選舉，「不選又如何？你押後，根據《區議會條例》最後押後兩周，（選情）無分別，甚至『衰多錢』、選民會對你感生氣；取消又如何？何時恢復選舉？」
全國人大常委譚耀宗昨於電台節目表示，關注區選能否在公平、公正、安全下進行，憂慮目前情况下，選舉結果或引起爭議，呼籲未來兩周停止暴力，並稱政府有責任提供平靜環境，令選舉可公平、公正進行。被問到人大常委是否需要釋法，以解決一旦區選未能進行而出現的憲制問題，譚耀宗強調希望如期選舉，但亦相信政府會有應對方法。