曾鈺成：區選取消機率低

個別或需押後再選 未見利建制

曾鈺成在無綫節目《講清講楚》表示，區議會是體制的環節，未來立法會選舉將有6個議席由區議會產生、亦涉及選委會選舉，「（區選）一有變動，一路牽涉下去將有骨牌效應」。他說對建制派選情不感樂觀，但稱「不能永遠着數，若時勢對你不利，就要接受」，他稱唯一不能接受的是暴力威脅選舉公平性，「若有人認為混亂、不如留在家中不投票，一定會影響公平性」，故建制派亦常責成政府，要保證區選當日選民可安心投票。

他另在now新聞台稱，縱建制派「不一定智商很高」，但亦不會笨至要求取消選舉，「不選又如何？你押後，根據《區議會條例》最後押後兩周，（選情）無分別，甚至『衰多錢』、選民會對你感生氣；取消又如何？何時恢復選舉？」

全國人大常委譚耀宗昨於電台節目表示，關注區選能否在公平、公正、安全下進行，憂慮目前情况下，選舉結果或引起爭議，呼籲未來兩周停止暴力，並稱政府有責任提供平靜環境，令選舉可公平、公正進行。被問到人大常委是否需要釋法，以解決一旦區選未能進行而出現的憲制問題，譚耀宗強調希望如期選舉，但亦相信政府會有應對方法。

（區選前哨戰）