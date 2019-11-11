多遇襲者不敢獨自擺街 同盼如期區選

民主派斥警不積極跟 反着自找證人

梁凱晴表示，再在遇襲地點擺街站，不時都害怕身後有人，之前會獨自擺站，但現時要義工陪伴，變相少了出來做街站。仇栩欣說仍會獨自做街站，但會請街坊「幫手望下」。梁有報警，她稱警方曾到案發現場，但向她稱不能憑該處的閉路電視來確認疑兇，反着她自行找目擊者，她認為完全不合理，對警方失去信心。仇表示，大部分遇襲候選人都是民主派，但政府無任何跟進，警方亦無拘捕到人，認為「程序都無做，難以確保選舉可以安全進行」。梁凱晴稱，區選一定不可取消或押後，因為是港人表達意見的途徑，否則會令社會矛盾更劇烈。

倡政府為候選人裝「隨身攝影機」

梁衍忻說，現時做街站一定會找義工做「哨兵」，找近牆的位置開站，又說警方無告知調查進度。她認為，選舉從來不公平，「佢不一定要打你，可以放風嚇你」。她稱若政府未必有資源派員保護每名候選人，可否有指引為候選人裝「隨身攝影機」。

楊子熙則稱，過去選舉未試過遇襲，他遇襲後有報警，警方已拘捕疑犯。他說，現時不敢獨自或晚上做街站，變相有些街坊永遠接觸不到。他說，事後街坊着他找多些人一起開街站，但他擔心義工有危險，希望政府做有效措施維持公平選舉、社會秩序和市民人身安全。

建制候選人辦事處遭七毁 街坊不敢走近

除街站遇襲外，有建制派候選人的辦事處亦受破壞（見表二），在屯門友愛南爭取連任的民建聯曾憲康，其辦事處被破壞7次，他說街坊不敢走近辦事處，大大影響他與街坊接觸。他說，有街坊向他表示不敢投票，若現時氣氛未能令選民安心，看來政府要有另外打算。

在屯門富新區爭取連任的新民黨甘文鋒辦事處被破壞兩次，他說仍希望選舉可繼續，但倘選舉繼續，接受此暴力程度，亦要準備之後選舉亦可能會面對同樣情况。

曾憲康對手有林健翔；甘文鋒對手有李家偉。其餘候選人的對手請見表。

（區選前哨戰）