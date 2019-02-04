兩派多人受襲滋擾 民建聯議辦遭破壞150次 防選舉暴力 建制避夜站泛民不落單

明報記者 何宛兒

今屆區選碰著反修例運動，民建聯及工聯會指出，議員辦事處至今分別遭破壞150及50多次，而建制派及民主派候選人宣傳拉票亦有受襲及滋擾。

民建聯辦保安講座 工聯推義工指引

民建聯上屆區選有舉行戶外誓師大會，但主席李慧琼稱今年要審慎評估形勢，再決定是否有此安排，主要考慮安全問題。候選人每日做宣傳，同樣要判斷環境是否安全。副主席陳學鋒表示，民建聯曾為候選人提供保安顧問講座，「不是教人做葉問，一個打10個」，而是想避免參選人、義工置身處危險，內容包括如何判斷該地安全系數是否適合選舉活動，例如早站安全系數較高，因年輕人未必會早起，亦要趕上班，夜站被圍率會則較高；若有人來衝擊或包圍，候選人無條件硬撼，要懂如何安全逃離，並確保身邊朋友安全。

工聯會會長吳秋北表示，該會有義工指引教應對暴力。據了解，指引列出可能會發生情况和應對方法，例如可能會面對圍攻、搶單張、旗幡，會有肢體碰撞，若遇到要即用手機拍下，以保護自己和蒐集證據；晚上6至8時人流較少，若開街站要有多些義工結隊，其中一兩人負責攝錄，並帶備哨子，遇事吹響。

經民聯副主席梁美芬表示，因暴力事件影響，該黨候選人選舉工程做到不足三分之一，晚上不會做街站，而在太古城西候選人趙家賢遇襲後，該黨同區候選人丁煌亦暫停街站一周以保安全。

梁說氣氛太情緒化，擔心義工和街坊受傷，亦擔心選民會否有壓力、擔心人身安全不敢投票。

林卓廷操身體 新同盟派女義工防屈非禮

民主派方面，民主黨、公民黨和新民主同盟都沒有提供指引應對暴力。民主黨主席胡志偉表示，選舉期間有暴力事件，不是現在才有，最實際是警方盡快調查。

他說，有些別有用心者可能為令選舉不能舉行，意圖製造選舉暴力，政府應有明確態度保證選舉公平如期舉行。該黨在石湖墟爭取連任的林卓廷曾於7．21事件中被白衣人打傷，他說事件後特別操練身體，開街站亦會特別找義工拍攝和「睇住背脊」。

新民主同盟輪任召集人任啟邦表示，做新人培訓、準備選舉時，有提醒候選人和義工避免任何衝擊，若遇衝突就避開；開街站要兩人以上，盡量有女性義工幫忙，因過去有成員被「老屈」非禮。他表示，武器襲擊不能預料，但遇到就要立刻走，並拿出手機拍攝。

公民黨顧問歐陽志飛表示，今年社會氣氛較緊張，該黨有建議做地區工作的朋友勿獨自開站，要有義工陪伴。黨魁楊岳橋表示，過往選舉時有暴力發生，但未見取消選舉，他不想見選舉暴力發生，更不想市民選舉權遭剝削，政府有責任確保選舉在公平、安全下進行。

李慧琼是土瓜灣北候選人，對手為梁國雄。陳學鋒為堅摩候選人，對手是黃健菁及林雪迎。林卓廷對手為梁金成和孔永業。任啟邦是大埔怡富候選人，對手是羅志平。

（區選前哨戰）

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