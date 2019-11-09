【Emily】建制探何君堯被質疑違院規 黃任匡：「八仙賀壽咁，究竟咩玩法？」

【明報專訊】早前喺屯門擺街站時遇襲受傷嘅立法會議員何君堯噚日出院，返屋企後喺facebook同大家報平安，話無被刺穿心臟係不幸中嘅大幸，又話自己情况穩定，要定時食藥同洗傷口，防止發炎，「我希望盡快復原，再次投入工作，為大家服務」；佢又貼相展示支持者送嘅禮物，包括一盒「生血劑」，亦有個自稱「紅領巾」嘅朋友送咗支錦旗畀佢，話「願你和你的水炮車潔淨香江」。
黃：屯院探病限兩人 除非危殆
另一方面，一眾前晚去探望嘅建制派議員就被質疑違反醫院規定。本身喺屯門醫院任職嘅心臟專科醫生黃任匡質疑，點解同一時間可以有8個人一齊去探望，話屯門醫院嘅病房一向只准同時兩人探望，「除非病人情况危殆，則可酌情處理」，形容建制派「八仙賀壽咁，究竟咩玩法？」黃醫生仲話，病房係唔可以影相，點解建制派會同何合照。
葛珮帆：無醫護阻止或提醒
有份探望嘅民建聯立法會議員葛珮帆同Emily講，當時無醫護人員阻止或者提醒佢哋，「我自己都係第一次去屯門醫院，無留意有呢個（人數）規定」。
至於大合照，EQ強調合照時無影到其他人，所以無影響到其他人嘅私隱。
何君堯參選區議會選舉屯門樂翠區選區，其他候選人包括蔣靖雯同民主黨盧俊宇。
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