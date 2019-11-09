【Emily】建制探何君堯被質疑違院規 黃任匡：「八仙賀壽咁，究竟咩玩法？」

黃：屯院探病限兩人 除非危殆

另一方面，一眾前晚去探望嘅建制派議員就被質疑違反醫院規定。本身喺屯門醫院任職嘅心臟專科醫生黃任匡質疑，點解同一時間可以有8個人一齊去探望，話屯門醫院嘅病房一向只准同時兩人探望，「除非病人情况危殆，則可酌情處理」，形容建制派「八仙賀壽咁，究竟咩玩法？」黃醫生仲話，病房係唔可以影相，點解建制派會同何合照。

葛珮帆：無醫護阻止或提醒

有份探望嘅民建聯立法會議員葛珮帆同Emily講，當時無醫護人員阻止或者提醒佢哋，「我自己都係第一次去屯門醫院，無留意有呢個（人數）規定」。

至於大合照，EQ強調合照時無影到其他人，所以無影響到其他人嘅私隱。

何君堯參選區議會選舉屯門樂翠區選區，其他候選人包括蔣靖雯同民主黨盧俊宇。