海關掃15「派對房」 檢侵權卡拉OK遊戲機

首破同類案 拘18人檢46萬元器材

本周二至周四期間，海關在多區採取代號「雲雀」行動，派員喬裝顧客掃蕩15間派對房間，檢獲28套用作播放懷疑侵權歌曲的卡拉OK播放系統、兩部載有懷疑侵權歌曲的伺服器電腦，以及6套載有懷疑盜版電子遊戲的遊戲機套裝，總值約46萬元。行動中10男8女被捕，介乎19至68歲，正保釋候查。

調查顯示，檢獲的卡拉OK設備有兩種操作模式，第一種是一體式卡拉OK點唱機，點唱機有一個內存硬碟，預載超過一萬首歌曲，客人毋須連接互聯網亦可點唱；若點唱機連接互聯網，則可透過雲端歌曲庫下載更多歌曲，雲端歌曲庫儲存多達30萬首歌曲。

第二種模式用於規模較大的派對房間，點唱機無儲存裝置，負責人在中央設立伺服器電腦儲存所有歌曲，客人可透過內聯網在各房間讀取中央伺服器的侵權歌曲。海關表示，伺服器內存容量相當龐大，達1.8萬GB，儲存了約4萬首歌曲，全都是高清、高音色及高畫質的歌曲。