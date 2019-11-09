科技園伙港大研西區設據點 貿戰示威影響 外國科企重新考慮來港否

未現退租潮 研善用工業邨資源

黃克強表示，白石角科學園區去年底出租率達88%，今年中兩幢新大樓落成後，現時出租率稍為下降，但亦接近80%。他說，本港生物科技發展迅速，去年申請加入創業培育計劃的600多個項目中，有三成屬生物科技範疇；由於實驗室（Wet Lab）的需求大增，已收回一幢大樓加建更多實驗室，但園區內樓面面積將近飽和，正與政府研究善用工業邨的資源。

他說，正研究在園區以外「擴建」，先於香港西區與港大商討合作，於臨近港大的位置設立據點，以助大學初創加入科學園生態圈，未來會與中大及科大合作。

黃克強指出，擴建計劃亦包括增加投資和支援初創企業。科技園已於今年6月推出「ELITE試驗計劃」，以財務支援、租務優惠等協助園區公司擴大研發業務，包括使用新儀器、聘用人才等。公司最高可獲50%的資金配對，金額可達過千萬元，試驗計劃第一階段已有5間公司加入。

推計劃資助初企 6億留創投基金

投資方面，科技園將加強2015年設立的「科技企業投資基金（CVF）」，推出「科技園創投基金」，將繼續以最少1:1配對形式投資。CVF最初5000萬元起始資金已於2018年完成投資，2018/19年度平均每1元投資吸引私人市場投資13元。而預留予「創投基金」的金額已擴大逾10倍至6億，當中1億來自科技園盈餘，5億則來自政府去年100億撥款。「創投基金」將由主要投A輪前項目擴展至A輪後，盼帶動投資者了解園區初企。

明報記者