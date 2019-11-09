「銀紙彤」葬火海 母：犧牲自己救我哋

起火單位昨早仍未解封，大門用黑膠布圍封，門外貼着沙田區重案組的通告，表示該處仍未解封，未經批准不得內進。門外地面有積水，走廊位置漆黑，有消防到場調查。大廈30樓昨早疑爆水管導致火警鐘誤鳴，有消防接報到場。

同層鄰居郭太的次女與死者從小認識，感情要好。郭太形容，死者「好乖、好有禮貌又靚女」，得悉其死訊後感難過。她說死者母親十分疼愛女兒，死者有一個已婚的胞姊。對於該層消防喉沒有水，郭太直言很擔心，「火警嘅嘢邊個會知幾時」，會向管理處反映。

前日火警發生時，郭太一家留在家中等候救援，當時聽到有人呼救及火警鐘響起，她打開門發現火勢猛烈，「打開咗一吋（門），好驚呀，啲煙郁緊呀，前面都睇唔到」，由於小兒子年幼時患罕見病，半邊身活動能力受影響，需以輪椅代步，郭太一家決定留下陪同兒子，信奉基督教的郭太一面祈禱，一面等候消防員到場。

消防喉無水 保養公司連日無回應

至於起火原因，消防處稱已成立火警調查組，並就今次火警的起因及傷亡作出調查。事發樓層消防喉沒有水，負責檢查保養屋苑消防設備的泰星工程服務有限公司前日及昨日均無回應本報查詢。本報昨到泰星位於旺角的辦公室，職員稱負責人不在公司。