4賊劫表行 掠值千萬名表

事發於昨午1時許，警方接報指旺角廣華街1號地下一間表行被多人持刀搶劫。警方趕到現場後在一帶兜截，但未有截獲疑人。重案組及鑑證科探員到場調查，有「辣手神探」之稱的旺角警區助理指揮官（刑事）鍾志明亦有到場了解。

店員關捲閘 疑匪及時逃脫

現場消息稱，4名賊人乘坐一輛白色七人車到上址，其中兩人留在車上接應，另外兩名操本地話男子走入表行，一名戴冷帽、口罩的男子亮出一把牛肉刀，指嚇店內一名男職員。男職員之後分別從兩個飾櫃及店內一個夾萬內，合共取出最少20隻名表交予賊人，當中包括勞力士、卡地亞及伯爵等名表，賊人得手後上車逃去無蹤。經初步點算，被劫名表約值1000萬元。

從店內閉路電視畫面所見，除亮刀指嚇店員的男子外，另有一名戴鴨舌帽的賊人在店內，男店員一度舉高雙手、背貼向牆，但右手手持一個類似遙控的物件。據了解，劫匪得手後，男店員曾試圖以遙控同時關上正門及後門的捲閘，匪徒見狀隨即在捲閘關上前從後門離開店舖，登上接應車輛揚長而去。案件交由旺角警區重案組第三隊接手調查，正追緝匪徒下落。