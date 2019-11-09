寶馬撞死修路工 司機涉酒駕 青朗公路髹分隔線 死者身斷兩截

32歲男死者姓陳，據悉未婚，任職工人數年。事發昨晨4時，陳在青朗公路近大欖隧道收費亭完成重鋪瀝青路面工程，準備髹油劃分隔線，因應工程慢線及中線封閉，工程車停在中線，一輛掛有中港牌的寶馬房車沿快線往元朗方向行駛，駛過大欖隧道收費亭後，失控撞倒雪糕筒，並將陳撞向工程車車尾，陳上下身斷開兩截。涉事寶馬損毁嚴重，零件及髹油工具散落一地。

司機輕傷報警 酒精測試超標被捕

25歲趙姓寶馬男司機受輕傷及報警，消防及救護接報到場，證實工人當場死亡，屍身以白布遮蓋。寶馬司機進行酒精呼氣測試，得出度數約30多度，超標約10度，涉嫌酒後駕駛及危險駕駛引致他人死亡被捕，正被扣留調查，新界北總區交通部特別調查隊正調查案件。涉事寶馬登記車主為一間工程公司，地址為元朗錦繡花園，車內有一疊另一工程公司的卡片，卡片上有一名趙姓董事長的名字，與司機名字不同。三號幹線（郊野公園段）有限公司發言人稱，有安排外判公司由前晚10時至昨早6時做瀝青路面重鋪工程，工程開始前，隧道職員已封閉大欖隧道往元朗方向、由巴士站起至青朗公路高架訊號架G42的最左線及中線，沿路已放置足夠指示牌、交通座及閃燈，亦有防撞護航車保護工人，而青朗公路高架訊號架G42的最左線及中線有亮着交叉燈號，提醒駕駛者小心駕駛。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676